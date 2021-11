Maltempo in Sicilia, grosso tornado arriva dal mare a Selinunte: violenta grandinata – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Tanta paura nel Trapanese, per un grosso tornado che dal mare è arrivato sulla costa a Selinunte, gettando nel panico centinaia di persone. La tromba d’aria si è mossa dal mare di Menfi fino a Mazara del Vallo e la gente ha filmato l’evento, incredula (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Contemporaneamente, sulla zona, dal mare fino all’abitato di Castelvetrano (Trapani), si è verificata una forte grandinata con chicchi molto grossi.

Attenzione al pomeriggio, quando i fenomeni si intensificheranno in Sicilia: in arrivo nubifragi sul settore centro-orientale. Il forte maltempo proseguirà anche domani.

