Maltempo sulle adriatiche, nubifragi in Abruzzo: fino a 80mm nel Pescarese, allagamenti e alberi caduti. Allerta Meteo in Sicilia

Forti temporali stanno colpendo in questo momento il Centro Italia. L’Abruzzo risulta finora la regione più colpita da intensi nubifragi. Gli accumuli pluviometrici parziali indicano già 80mm a Scerne di Pineto, 72mm a Canzano, 64mm a Pescara, 57mm a Chieti, 54mm a Mozzano, 49mm a Loreto Aprutino, 46mm a Umito, Montesilvano, 45mm a Nereto, 40mm a Sassotetto, 36mm ad Acquasanta Terme.

La pioggia forte che da ieri sta interessando Pescara e provincia sta provocando allagamenti di scantinati e locali e caduta di rami e alberi: numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale. A causa del maltempo, ci sono stati disagi per la circolazione stradale con code all’ingresso dei centri abitati. Il Centro Polifunzionale della Protezione Civile aveva diramato ieri un avviso, valido anche per la giornata di oggi, di condizioni meteorologiche avverse per precipitazioni intense e forti raffiche di vento, raccomandando massima prudenza.

Forti piogge e temporali hanno colpito anche la Sardegna nella notte, provocando allagamenti e danni nel Cagliaritano.

Attenzione anche nel pomeriggio in Sardegna, che sarà ancora colpita da piogge e temporali, con accumuli diffusi di 50-75mm nel settore orientale dell’isola, ma anche con punte di 100mm o oltre nel nord-est. Anche la Sicilia nel pomeriggio-sera di oggi verrà raggiunta da piogge, con accumuli 25-50mm nel settore centrale dell’isola, tra le province di Caltanissetta ed Enna. Ma i fenomeni più intensi colpiranno la Sicilia nella prima parte della giornata di domani, mercoledì 17 novembre, con violenti nubifragi che scaricheranno fino a 75-100mm di pioggia localmente, nel settore centro-orientale dell’isola.

Fenomeni che in serata risaliranno verso lo Stretto di Messina, colpendo anche la Calabria meridionale: qui attesi 50-75mm di pioggia, con i nubifragi più forti che si verificheranno nello Ionio, davanti alle coste di Calabria e Sicilia.



