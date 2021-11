Maltempo, l’Umbria si sveglia sotto la neve: imbiancate Perugia, Gualdo Tadino e Gubbio [FOTO]

MeteoWeb

Tante località dell’Umbria si sono svegliate questa mattina imbiancate dalla neve, e al momento si registrano solo alcuni disagi per la circolazione.

La neve è caduta in diverse zone della provincia di Perugia, in località come Gubbio, Gualdo Tadino, Castel Rigone. Fiocchi anche al centro storico di Perugia a Foligno, Spoleto e Orvieto (Terni). Diversi mezzi spargisale sono al lavoro nelle aree coinvolte.

Il sindaco di Città della Pieve (Perugia) Fausto Risini ha disposto, per la giornata di oggi, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

