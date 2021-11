Maltempo, mare in burrasca: stop ai collegamenti Termoli-Tremiti, litorale romano invaso dai rifiuti

MeteoWeb

Mare in burrasca e forte vento hanno colpito nella notte la costa molisana insieme a piogge e leggere nevicate questa mattina: segnalati disagi nel porto di Termoli, con danni ad alcuni pescherecci ancorati alla banchina di nord-est. Un natante è affondato e un altro ha imbarcato acqua.

Il mare in burrasca, con venti da nord forza 7, ha impedito i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia) da ieri.

A causa delle mareggiate degli ultimi giorni le spiagge del litorale romano sono state invase da rifiuti e detriti.

A Fiumicino sugli arenili sono presenti tronchi, plastiche e vari tipi di detriti.

Oltre che sul fronte ambientale, le mareggiate hanno lasciato segni evidenti anche sulle strutture balneari, alle prese da tempo con il fenomeno progressivo dell’erosione, in particolare ad Ostia Levante, Focene e Fregene sud.

