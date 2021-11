Maltempo, ancora neve in quota sulle montagne del Lazio: imbiancato il Monte Terminillo, +0,3°C a Campocatino – VIDEO

MeteoWeb

Non solo piogge, forte vento e tornado. Nel Lazio, colpito dal maltempo, anche la neve è protagonista in quota, con i termometri ai minimi stagionali. I fiocchi sono caduti di nuovo a Campocatino (1.800 metri s.l.m.) e la località adesso è coperta da uno strato bianco di alcuni centimetri (vedi video in fondo all’articolo). Stessa situazione a Campo Staffi, nel comune di Filettino. Stasera a Campocatino, il termometro è sceso ancora fino a toccare +0,3°C alle 21.

Prima nevicata della stagione oggi sul Monte Terminillo in provincia di Rieti. La stazione sciistica del Centro Italia è imbiancata dalla scorsa notte sotto qualche cm di neve. Spazzaneve in azione dal pomeriggio di oggi sia lungo la statale 4 bis che da Rieti porta al Terminillo sia lungo le strade interne al centro abitato della località invernale del Reatino.

Per domani, cancellati alcuni collegamenti dei traghetti da e per le isole di Ponza e Ventotene (Latina).

