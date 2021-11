Maltempo, altro tornado nel Lazio: alberi abbattuti e un tetto divelto ad Aprilia

MeteoWeb

Il maltempo che colpisce il Lazio dalla giornata di ieri ha provocato allagamenti e disagi sul litorale romano anche oggi. Oltre al tornado registrato a Ostia, un altro possibile tornado ha colpito Aprilia, in provincia di Latina, intorno alle ore 11:50-12:00. I danni provocati in zona dal maltempo fanno pensare proprio al passaggio di un tornado in Via Torre del Padiglione, dove sono stati abbattuti alcuni alberi. Divelto anche il tetto di una casa vicina, nel giardino della quale sono stati sradicati altri due alberi.

Non ci sono notizie di veicoli o persone coinvolte. Non ci sono immagini del vortice: si tratta di fenomeni che spesso sono molto rapidi in mezzo alle precipitazioni e per questo quasi impossibili da vedere. I danni provocati, però, fanno ipotizzare che il responsabile sia stato proprio un tornado.

