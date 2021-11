Maltempo, nubifragi, torrenti ingrossati e crolli nel Messinese: danni in tante località – FOTO

MeteoWeb

Dopo aver flagellato la Sicilia sudorientale, con due tornado a Comiso e Ragusa, nubifragi e violente grandinate che hanno provocato gravi danni e un morto, i forti temporali hanno lasciato questo settore della Sicilia e ora sono in atto nello Ionio meridionale. Piogge e temporali stanno ancora colpendo il Messinese, mentre hanno già raggiunto la Calabria meridionale.

Anche il Messinese sta facendo i conti con nubifragi, ingrossamento dei corsi d’acqua, muri crollati, strade trasformate in fiumi e circolazione in tilt. I dati pluviometrici parziali indicano 88mm ad Antillo, 30mm a Fiumedinisi, 28mm a San Pier Niceto.

Si registrano disagi in diversi centri a causa del maltempo. A Novara di Sicilia, la pioggia torrenziale che per tutta la notte è caduta ha provocato un pericoloso innalzamento del livello dell’acqua dei torrenti. A Roccella Valdemone è crollato un muro in via Manganelli a ridosso ex Chiesa San Michele, muri a secco sbriciolati anche a Capo d’Orlando in diverse contrade. A Casalvecchio Siculo, è tracimato il torrente Agró e le precipitazioni intense hanno determinato la rottura di tubo di alimentazione dell’acqua alle frazioni di Mitta, Fadarechi e Pietrabianca. A Tripi, dove piove da ieri sera, il sindaco ha disposto in via precauzionale la chiusura delle scuole. Diluvia anche a Monforte San Giorgio e a Savoca, dove i torrenti iniziano a gonfiarsi, mentre pioggia e forte vento sferzano San Piero Patti. Precipitazioni intense da diverse ore si registrano anche a Spadafora, Fiumedinisi, Roccafiorita e l’alta valle d’Agrò, a Moio Alcantara e a Librizzi. La circolazione lungo la Strada Provinciale 12 Sant’Alessio Siculo – Roccafiorita rimane a rischio per la caduta di fango, pietrisco e massi sulla sede stradale.

Intanto, continua a piovere a Sant’Angelo di Brolo, Capri Leone e Rocca, e Francavilla di Sicilia, anche se non si registrano al momento particolari criticità.

