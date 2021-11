Maltempo, risveglio gelido in Puglia: la neve imbianca il Gargano e il Subappennino dauno [FOTO]

MeteoWeb

Una nevicata ha imbiancato nelle scorse ore il Gargano e il Subappennino dauno, in provincia di Foggia.

Nonostante i pochi cm di manto bianco, il sindaco di Monte Sant’Angelo nel Gargano ha emanato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi.

“Dalle ore 4 sono attivi lo spargisale, gli operatori ecologici e la Polizia Locale e siamo riusciti a garantire la viabilità agli autobus e a tutte le strade extraurbane“, ha spiegato il primo cittadino. “Le temperature sono rigide e si sta formando il ghiaccio. Per questo ho emanato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi“.

Già ieri la neve aveva ricoperto i Monti Dauni e il Gargano.

