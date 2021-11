Maltempo e neve a bassa quota in Puglia, Basilicata e Molise: prima nevicata sui monti del Foggiano – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

In seno a una saccatura nordeuropea in affondo sul Mediterraneo centrale, si è innescato un minimo depressionario a tutte le quote, attualmente con fulcro collocato sul Centro Italia. Intorno a esso ruotano fronti perturbati freddi con precipitazioni diffuse su molte regioni. Le temperature che hanno subito un brusco calo al Centro-Sud e la neve è scesa fino ai 1.200 metri su Sila e Pollino, in Calabria, ma fino agli 800-900 metri tra Puglia, Basilicata e Molise (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Prima nevicata della stagione nel Foggiano, con la dama bianca comparsa sui Monti Dauni e sulle vette più alte della Capitanata. Primi fiocchi bianchi a Monteleone, comune più alto di tutta Puglia, a 859 metri sul livello del mare, e ad Alberona. Una coltre bianca ha ricoperto anche i tetti delle abitazioni a Faeto. In mattinata sono stati interrotti i collegamenti con le Isole Tremiti a causa delle avverse condizioni del mare. Le strade al momento sono tutte percorribili, non si registrano disagi o rallentamenti alla circolazione.

In Molise, la neve è scesa ulteriormente di quota nella notte, arrivando alle porte di Isernia, dove oggi si registra una minima di +1°C. Neve anche alla periferia di Campobasso, dove oggi è stata toccata una minima di +2°C. Neve a Vinchiaturo e Ferrazzano (circa 900 metri s.l.m.), in provincia di Campobasso.

Nevica anche in Basilicata fino a 800-1.000 metri, come sulla Conserva di Lauria e Sellata, in provincia di Potenza.

Prima neve sul Vesuvio, mentre forti nevicate hanno colpito la Sardegna. Anche tante località dell’Umbria, da Perugia a Gubbio, si sono svegliate imbiancate.

