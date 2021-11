Maltempo: i Vigili del Fuoco salvano famiglie bloccate sui tetti nel Siracusano – VIDEO

MeteoWeb

Sta per concludersi una giornata terribile per la Sicilia dal punto di vista meteorologico, che va a sommarsi a quella altrettanto estrema di ieri. Nubifragi, tornado e grandine hanno flagellato l’isola, provocando tanti danni e una vittima. Nelle ultime 24 ore, i Vigili del Fuoco hanno effettuato 300 interventi per il maltempo sull’isola. Le maggiori criticità sono state a Modica (Ragusa), dove purtroppo si registra la morte di un 53enne a causa del tornado che si è abbattuto sulla località, e ad Augusta (Siracusa). A Traversa Santannera, in quest’ultima provincia, due famiglie bloccate sul tetto delle loro case sono state individuate da un elicottero dei Vigili del Fuoco e salvate dai sommozzatori.

Il maltempo ha causato parecchi danni e disagi nel Siracusano. Esondati il fiume Anapo e il torrente Cifalino. Il sindaco, di Siracusa, Francesco Italia, ha disposto la chiusura di alcune strade in città: via Ascari, nella zona del circuito, viale Pantanelli, a sud del capoluogo, e contrada Tivoli. Chiuso il tratto di via Elorina tra il mercato ortofrutticolo ed il tempio di Giove, per via degli allagamenti, così come la Maremonti, la provinciale che collega Siracusa alla zona montana della provincia.

Strade invase dal ghiaccio per la grandinata che si è abbattuta sul comune montano di Palazzolo Acreide. Una frana si è verificata in via Grotte, con massi e detriti finiti in strada. Un tratto dell’autostrada Siracusa-Catania è stato chiuso al traffico per allagamento. Massi anche sulla provinciale 45, che unisce Cassaro e Ferla. Augusta è stato ancora una volta il comune maggiormente colpito con esercizi commerciali ed abitazioni invase dall’acqua.

Anche a Catania si sonno fatti sentire gli effetti del maltempo. Uno studente del terzo anno del Liceo Scientifico Galileo Galilei stamattina è stato colpito da una plafoniera che, probabilmente a causa di infiltrazioni d’acqua per le abbondanti piogge, si è staccata dal soffitto. Colpita di striscio anche una sua compagna di classe. I due giovani sono stati trasportati nel Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dove sono state riscontrate alcune escoriazioni.

L’episodio si è verificato a pochi giorni dal crollo di parte del tetto, avvenuto nottetempo il 10 novembre scorso, in un altro Liceo Scientifico della città, il ‘Boggio Lera’, nel centro storico del capoluogo etneo, dove alcune aule sono state dichiarate inagibili.