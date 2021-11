Maltempo Sardegna: crolla ponte a Cugnana, 10 famiglie isolate in Costa Smeralda

MeteoWeb

Sardegna ancora duramente colpita dal maltempo: situazione critica in Gallura, con allagamenti e smottamenti. Oltre una ventina gli interventi portati a termine dalle squadre dei Vigili del fuoco di Olbia e Arzachena: vicino alla circonvallazione si è verificato uno smottamento e si è aperta una voragine.

A Cugnana, in Costa Smeralda, il crollo di un ponte ha isolato dieci famiglie: in corso dall’alba le operazioni per ripristinare la situazione, rimuovere il fango e riparare i danni.

