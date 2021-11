Maltempo, non solo neve in Calabria: forti piogge a Cosenza, smottamenti e scantinati allagati

MeteoWeb

Mentre la neve è scesa fino ai 1.000 metri su Sila e Pollino, in Calabria, in seguito ad un crollo delle temperature, in provincia di Cosenza si fanno sentire anche gli effetti delle forti piogge, con piccoli smottamenti registrati in zone già colpite da dissesto idrogeologico. Segnaliamo 46mm di pioggia a Domanico, 37mm a Mendicino, Parenti, 35mm a Montalto Uffugo, 25mm a Cosenza, ma anche 43mm a Soveria Mannelli e 41mm a Decollatura, nel Catanzarese.

La pioggia ha reso impraticabile l’accesso al liceo classico Bernardino Telesio, a Cosenza, a due passi dal teatro Rendano, con la scalinata che è diventata una vera e propria cascata. Diverse le segnalazioni dei cittadini ai Vigili del Fuoco soprattutto per scantinati e locali a livello strada allagati.

