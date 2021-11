Maltempo, violentissimo temporale a Reggio Calabria: situazione critica sulla jonica – LIVE

MeteoWeb

Il fronte temporalesco che nelle scorse ore ha colpito la Sicilia provocando nubifragi, grandinate e numerosi tornado sulle coste del Canale di Sicilia, da Selinunte a Sciacca e Licata, ha raggiunto lo Stretto di Messina e Reggio Calabria, dov’è in atto una bufera di fulmini, saette, pioggia e vento. La temperatura è crollata in pochi minuti da +17 a +13°C e la pioggia sta cadendo copiosa in modo particolare nella zona meridionale della città, la più colpita dalla tempesta. La situazione più critica è segnalata sulla zona jonica tra Bocale, Lazzaro, Melito di Porto Salvo e Condofuri, dove sono in atto pesanti allagamenti e il traffico è rallentato sulla SS106 Jonica. I temporali risaliranno in serata la Calabria meridionale persistendo sul reggino per tutta la serata. Il maltempo continuerà anche domani, Mercoledì 17 Novembre, in modo particolare sulle zone joniche di tutta la Calabria. Per il monitoraggio della situazione meteorologica consigliamo le pagine del nowcasting che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: