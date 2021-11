Maltempo, tragedia sfiorata in Sicilia: fulmine colpisce furgone sulla Gela-Catania, autista miracolosamente salvo

MeteoWeb

Tragedia sfiorata in Sicilia: un fulmine ha colpito il furgone di un’azienda di spedizioni, mentre stava transitando sulla SS117 Gela-Catania, per effettuare alcune consegne a Gela.

Il veicolo, dotato di sistema satellitare antifurto, dopo la scarica elettrica si è automaticamente messo in sicurezza chiudendo tutti gli sportelli, e in pochi secondi al suo interno è divampato un incendio.

Il corriere di 45 anni è riuscito a mantenere il controllo e ha sfondato il parabrezza utilizzando l’estintore a bordo.

L’uomo, originario di Canicattì, è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale di Gela dove è stato sottoposto a ulteriori controlli.

All’origine della fase di maltempo in atto – oggi concentrata su Sardegna e Centro/Sud – ancora il Ciclone Blas, persistentemente collocato con minimo depressionario in prossimità delle Baleari.

