Maltempo, ancora trombe d’aria in Sicilia: vortici avvistati a Villafranca Sicula e Lampedusa, ce ne sono stati 24 negli ultimi tre giorni – FOTO e VIDEO

Continuano gli eventi meteo estremi in Sicilia. Dopo la lunga serie di tornado e simili che si è sviluppata tra 16 e 17 novembre, che hanno provocato grande distruzione e anche una vittima, un’altra tromba d’aria è stata avvistata oggi tra Villafranca Sicula (Agrigento) e Giuliana (Palermo), come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

Una nube ad imbuto (funnel cloud, preludio di un tornado) è stata avvistata anche a Lampedusa.

Federico Pavan, appassionato di meteorologia e membro del gruppo PRETEMP, parla di “22 fenomeni vorticosi totali”, che si sono verificati tra martedì 16 e mercoledì 17 novembre in Sicilia, di cui “6 funnel o comunque eventi dubbi, 6 trombe marine rimaste in acqua, 5 trombe marine arrivate in terraferma e quindi considerabili tornado, 5 tornado in terraferma”. A cui devono aggiungersi i due eventi di oggi.