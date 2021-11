Il tornado che ha devastato Modica era di tipo wedge: le spaventose immagini dell’enorme vortice tipico delle pianure americane – VIDEO

MeteoWeb

Ieri la Sicilia orientale è stata messa in ginocchio da una violenta ondata di maltempo che ha provocato numerosi tornado. L’isola ne ha registrati ben 14 (tra trombe d’aria e trombe marine) nell’arco di due giorni. Ieri un tornado ha colpito Modica, nel Ragusano, provocando tantissimi danni e soprattutto una vittima. Le immagini mostrano una devastazione totale, con alberi sradicati, tetti divelti, auto distrutte, case danneggiate.

Il tornado che ha colpito Modica è stato enorme, di tipo wedge (tornado a base larga), come dimostra il video in fondo all’articolo. I residenti raccontano di una scena spaventosa: tutto è durato pochi minuti ma la distruzione è stata enorme. “I tornado wedge sono sistemi particolarmente potenti e distruttivi, caratterizzati dalla forma a triangolo capovolto, che li fa sembrare più larghi che alti. Sono noti soprattutto nelle grandi plains americane. L’ultimo vortice di questo tipo documentato in Italia risale al 19 settembre nel Bresciano”, spiega Limet, Associazione Ligure di Meteorologia.