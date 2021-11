Maltempo, tornado devasta Modica: case scoperchiate, tantissimi danni, un morto e feriti – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La Sicilia sudorientale si è svegliata flagellata da tornado, nubifragi e violente grandinate, che hanno provocato danni estesi. Due tornado hanno colpito il Ragusano, uno a Comiso e uno a Modica. La tromba d’aria che ha colpito contrada Trebalate – Serrameta, a Modica, ha provocato anche la morte di un uomo mentre stava uscendo da casa. La vittima aveva 53 anni.

Sono incredibili i danni causati dal tornado di Modica. L’immagine più emblematica è il traliccio dell’elettricità letteralmente piegato dalla violenza dei venti a Frigintini (frazione di Modica). Sono in corso le stime per l’intensità raggiunta dai venti. Decine di richieste di soccorso sono arrivate dalle zone di Serrameta, Trebalate, Bosco, S. Elena e Frigintini. Tra i tantissimi danni provocati dal vortice, ci sono anche “alberi caduti sulle strade, muretti di contenimento crollati e case scoperchiate. Numerosissimi i danni ad abitazioni, aziende agricole e infrastrutture”, ha dichiarato il sindaco di Modica Ignazio Abbate. “Invito tutti a non uscire da casa se non strettamente necessario”.

“C’è un disastro, soprattutto nella zona dell’entroterra, nelle campagne dove vivono 15mila persone. Le case sono state sventrate, ci sono danni enormi e purtroppo anche una vittima, un commerciante di 53 anni, colpito in pieno dalla tromba d’aria e scaraventato a terra“: ha detto all’Adnkronos il sindaco Abbate. “Dalle 6 alle 07:30 ha piovuto con un’intensità mai vista, cadeva grandine grossa come un uovo. Una cosa impressionante. I danni maggiori sono stati prodotti dalla tromba d’aria, non so neppure se si sia trattato di un unico evento. Attività produttive e case sono distrutte, con tetti e infissi divelti. Fortunatamente il maltempo ha risparmiato il centro storico. Sono decine e decine le famiglie con le case distrutte”, dice il sindaco, parlando anche di “una coppia ferita. Sono marito e moglie trasferiti al pronto soccorso di Modica e Ragusa: la loro casa è stata sventrata, addirittura dentro è stato scaraventato un albero di ulivo“.

Mentre si procede alla prima conta dei danni, “nelle campagne c’è un metro d’acqua” e si sta “cercando di liberare le strade da fango e detriti per raggiungere chi è rimasto isolato e portare i soccorsi. La città e soprattutto le zone interne sono in ginocchio“, conclude il sindaco.

Un altro tornado ha colpito anche Comiso, a una trentina di km più a nord, provocando danni nella zona del mercato ortofrutticolo. Mentre alcune trombe marine, al contempo, si sono formate nel mare intorno a Pozzallo

Nella gallery scorrevole in alto e nei video seguenti, le immagini del tornado che ha devastato Modica.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: