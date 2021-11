Meteo, la folle notte dello scirocco: temperature tropicali al Sud. Nel Lazio sbalzi clamorosi: dai +24°C di Fondi ai +10°C di Viterbo

MeteoWeb

C’è un pezzo d’Italia, quello più settentrionale, che sta vivendo una normale notte d’autunno con temperature fredde, tipiche del periodo: abbiamo +2°C ad Asti e Belluno, +3°C a Varese, +4°C a Novara, Como e Monza, +5°C a Torino, Parma, Bergamo, Cremona, Piacenza, Mantova, Pavia, Alessandria e Vicenza, +6°C a Milano, Verona, Padova e Pordenone, +7°C a Brescia e Reggio Emilia, +8°C a Udine, +9°C a Modena, +10°C a Bologna, Venezia e Ravenna. E’ pieno autunno anche in Toscana, con forti piogge e temporali mentre la colonnina di mercurio indica +13°C a Firenze, +11°C a Livorno e Grosseto, +10°C a Siena e Arezzo.

C’è però un altro pezzo d’Italia, quello più meridionale, che sta vivendo una notte folle, senza precedenti nella storia per il caldo record provocato da un’anomala “onda” di scirocco che alle 00:50 del 7 novembre ha portato la colonnina di mercurio su valori tipici delle notti di luglio: abbiamo infatti ben +29°C ad Ascea (Salerno) ed Acquedolci (Messina), +27°C a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e Carini (Palermo), +26°C a Positano (Salerno) e Partinico (Palermo), +25°C a Reggio Calabria e Termini Imerese (Palermo), +24°C a Palermo e Messina, +23°C a Trapani, Sorrento (Salerno), Capri (Napoli), Agropoli (Salerno) e Battipaglia (Salerno), +22°C a Torre del Greco (Napoli) e Cefalù (Palermo), +21°C a Posillipo (Napoli).

L’area di confine tra il caldo anomalo del Sud e il freddo autunnale del Nord è proprio al Centro Italia, e precisamente nel Lazio che è letteralmente diviso a metà tra il freddo delle zone settentrionali della Regione, dove abbiamo +9°C a Gradoli, +10°C a Viterbo e Montefiascone, e il super caldo delle aree meridionali dove contemporaneamente siamo a +22°C a Latina, +23°C a Terracina, +24°C a Fondi. Quindici gradi di sbalzo in meno di 200km, con Roma che è divisa tra i +16°C dei quartieri meridionali e i +13°C di quelli settentrionali. Chi vuole provare l’ebrezza di tornare in estate, può partire in auto dal viterbese lasciando sciarpe e cappotti perchè in meno di un’ora si ritroverà nel Circeo a passeggiare in maniche corte in riva al mare.

Attenzione alla mattinata di Domenica 7 Novembre: le temperature aumenteranno ancora in tutto il Paese e soprattutto al Sud, farà caldissimo e potrebbero essere battuti numerosi record storici di caldo mensile. Per le stazioni meteorologiche ufficiali di Napoli Capodichino e Salerno Pontecagnano, ad esempio, una massima superiore ai +26°C farebbe registrare il nuovo record storico, ma anche in Calabria e Sicilia è concreto il rischio di arrivare a +30°C lungo la fascia tirrenica che potrebbero valere il nuovo picco massimo di sempre nella storia di Novembre. Dopo il freddo anomalo di ottobre, è la compensazione climatica naturale.