Maltempo, neve a quote di bassa montagna in Emilia Romagna: spolverata fino ai 600 metri – FOTO

La persistenza di una sacca d’aria particolarmente fredda sulle zone interne dell’Ovest Emilia ha favorito la discesa dei primi fiocchi di neve della stagione fino a quote di bassa montagna, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Una leggera spolverata di neve ha raggiunto anche Camporella, a soli 637 metri nel Reggiano, al confine con il Parmense.

La neve al Passo delle Radici, valico dell’Appennino Tosco-Emiliano che separa la Toscana dall’Emilia, ha costretto il comune di Frassinoro ad attivare il piano neve della Provincia di Modena. Nella notte, sono caduti i primi fiocchi di neve che hanno richiesto un intervento di spalatura sulla strada Provinciale 324.

La neve ha raggiunto quote basse in Piemonte.

