Notte di maltempo in Liguria, Genova la città più colpita: fino a 137 mm di pioggia, strade allagate e disagi – FOTO & VIDEO

Forti temporali sono in corso sulla Liguria. Tutta la regione è sotto la morsa del maltempo, con numerose trombe marine lungo la costa e Genova che combatte ormai da ore contro gli allagamenti che stanno colpendo diverse zone della città.

I dati pluviometrici riportano dati impressionanti: 137 mm di pioggia caduti su Castelletto, nel comune di Genova, 117 mm a Staglieno, 98 mm a Montesignano, 89 mm a San Fruttuoso, 88 mm a Cornigliano, 86 mm a Castellaccio, 83 mm a Oregina.

Per domani, intanto, è stata emessa allerta gialla sulla regione, per piogge diffuse e temporali sul centro-levante iniziate dal pomeriggio di oggi e che proseguiranno fino al pomeriggio di domani, domenica 14 novembre, sul centro-levante regionale.

Genova è sicuramente la città più colpita dalla pioggia, con diversi disagi segnalati e strade allagate. La Protezione civile della Regione Liguria ha aperto la Sala Operativa. “Abbiamo monitorato e stiamo monitorando segnalando costantemente la perturbazione che sta attraversando la Liguria – osserva l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – che, va sottolineato, era anche nei bollettini di ieri e di questa mattina in cui era indicato un’alta probabilità di temporali forti.”.

Le segnalazioni giunte oggi alla Sala Operativa sono state relative al cedimento del muraglione avvenuto a Sant’Eusebio e ad allagamenti nelle zone della Valpolcevera e Valbisagno. “Il muro è crollato alle 14, siamo subito intervenuti insieme ai vigili del fuoco che hanno avviato le procedure per sgomberare la strada, al momento ancora interdetta nei due sensi di marcia. Un crollo annuncia, lo segnaliamo da due anni“, come ha dichiarato il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno a Genova, Roberto D’Avolio. “È stato predisposto da Amt un servizio integrativo – aggiunge il presidente del municipio – che sostituisce i bus 480 e 482″. Il tutto in attesa dei ripristini. “Tra le problematiche di queste ore – conclude D’Avolio – abbiamo avuto diversi allagamenti come quelli creati dal rio Figallo in via Lodi, quelli in via delle Gavette e via Trensasco. Quando piove purtroppo con questa intensità si contano i danni”.

Al momento viene segnalata una struttura temporalesca associata ad intensa fulminazione in mare mentre sta piovendo sulla terraferma, su tutta la Liguria, soprattutto tra Arenzano e Portofino e nel relativo entroterra, mentre ha iniziato a piovere anche nello spezzino.

Di seguito l’incredibile VIDEO di via Righi che sembra un impetuoso fiume in piena:

