Maltempo in Liguria, forti temporali a Genova: oltre 110mm di pioggia, allagamenti in diversi quartieri – FOTO e VIDEO

Un forte maltempo sta colpendo con insistenza nell’area di Genova, provocando accumuli di pioggia che già superano i 100mm. In particolare, fino a questo momento si registrano 116mm a Begato, 111mm a Genova Castelletto, 99mm a Genova Oregina, 98mm a Genova Staglieno, 79mm a Molassana Bassa, 75mm a Genova Quezzi, 74mm a Genova San Fruttuoso.

Le forti piogge stanno provocando disagi ed allagamenti in diversi quartieri della città, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo. Allagamenti in via Rodi e via Monte Zovetto ad Albaro, con l’acqua fuoriuscita dai tombini. Problemi anche a Marassi, Sampierdarena, all’Albergo dei Poveri, in via San Vincenzo e a Teglia. Un muraglione ha ceduto ed è franato a pochi metri da un autobus a Sant’Eusebio, sulle alture di Genova. La forza dell’acqua ha trascinato via alcuni mezzi parcheggiati per strada. Negozi e scantinati in Valbisagno sono stati invasi da acqua e fango provocando molti danni a cose ma non alle persone.

In A7 code tra Bolzaneto e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per allagamenti.

Emessa un’allerta meteo per il centro-levante fino al pomeriggio di domani, domenica 14 novembre.

