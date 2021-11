Notte di maltempo in Sicilia: frane e allagamenti nel Siracusano, interruzione idrica a Palermo

MeteoWeb

Sarà una lunga notte di maltempo quella che la Sicilia si sta preparando ad affrontare. Catania, dove sta piovendo dalla prima serata, sembra attraversata da fiumi in piena invece che da strade. E i temporali stanno flagellando anche il Siracusano, con diversi disagi. Sulla Provinciale 45, la strada che lega i Comuni della zona montana, sono caduti dei massi. Il tratto è bloccato, non si può passare da nessuna direzione di marcia ed il Comune ha lanciato l’appello: “Si avvisa la cittadinanza che lungo la SP45 dopo il ponte in direzione Giambra si è verificata una frana che impedisce la viabilità“.

Allagamenti si registrano anche sulla Statale 114 tra Siracusa e Priolo, tanto che si è reso necessario l’intervento della Protezione civile per soccorrere gli automobilisti rimasti bloccati. Un incidente si è verificato in serata sull’autostrada Siracusa-Gela, in prossimità dello svincolo di Cassibile: un giovane di 29 anni ha perso il controllo della propria automobile a causa della carreggiata inondata d’acqua. L’autista è rimasto ferito. Problemi anche nei collegamenti nella zona sud della provincia. Il livello dell’acqua si è alzato in modo preoccupante sulla strada tra Portopalo e Pachino. Colpita dal maltempo anche Augusta, il Comune maggiormente flagellato dal ciclone Apollo abbattutosi due settimane fa nel Siracusa. L’ingresso della città risulta allagato.

Interruzione idrica a Palermo nord e in provincia

A causa del permanere delle condizioni di elevata torbidità delle acque prelevate, non è stato possibile oggi rimettere in esercizio il potabilizzatore “Cicala” di Partinico. Lo comunica l’AMAP, la società che si occupa delle distribuzione idrica a Palermoe provincia. A tale criticità si sono aggiunti i numerosi guasti causa dai fulmini delle ultime ore alle linee elettriche di media e alta tensione gestite da Enel, che ha quindi interrotto l’alimentazione dell’impianto di pompaggio di Casteldaccia (che garantisce circa il 30% dell’ approvvigionamento idrico della Città di Palermo ) e di altri impianti minori nel territorio di Altavilla Milicia. La concomitanza dei due problemi determina quindi gravi cali di pressione, fino all’interruzione totale, in diverse aree e quartieri della città di Palermo e dei comuni della provincia, sia verso Trapani sia verso Messina. In particolare, per la città di Palermo, i cali di pressione potranno interessare l’intera zona nord della città, nonché i distretti pedemontani di Villagrazia, Boccadifalco bassa, Rocca, Borgo Nuovo, Uditore, Perpignano alta, Cruillas. Per quanto riguarda la provincia, i problemi interessano e certamente interesseranno domani i comuni della fascia nord-occidentale (Balestrate, Trappeto, Terrasini, Carini, Capaci e Isola delle Femmine) e della zona sud della provincia (Baucina, Ciminna, Ventimiglia di Sicilia) . Inoltre, se nelle opzioni ore non verranno risolti problemi della rete elettrica provinciale si potranno verificare disservizi anche nei comuni della fascia costiera orientale (Bagheria, Villabate e Ficarazzi). I tecnici dell’azienda stanno monitorando costantemente le problematiche, anche con i contatti con l’Enel.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: