Scuola, Associazione nazionale presidi: “sconcertati dal dietrofont sulle quarantene dopo neanche 24 ore”

“Troviamo sconcertante che una nota sottoscritta da due Ministeri sia sospesa dopo neanche 24 ore e che le disposizioni ivi contenute siano gia’ considerate superate”. Lo afferma Antonello Giannelli, presidente dell’Anp, l’Associazione nazionale presidi, in merito alla nuova nota diffusa da Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, che aggiorna quanto stabilito appena due giorni prima in materia di quarantena per i casi di Covid a scuola.

“Attendiamo di vedere come il Commissario Figliuolo decidera’ di intervenire per rendere finalmente efficienti le ASL e far partire la campagna di testing e tracing che dovrebbe garantire la scuola in presenza. Ai dirigenti e al personale delle scuole, che hanno fatto ben piu’ di quanto dovessero, non si deve piu’ chiedere di sostituirsi ai funzionari dei Dipartimenti di prevenzione”, ha aggiunto Giannelli.