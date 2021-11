Super nevicate sulle Alpi piemontesi: spettacolo a Sestriere, imbiancata da 80cm di neve fresca – FOTO

MeteoWeb

Le intense nevicate che nella giornata di ieri hanno colpito con insistenza le Alpi piemontesi hanno creato uno scenario mozzafiato a Sestriere (Torino). La località a 2.000 metri di quota ha ricevuto 80cm di neve fresca, per un paesaggio davvero incantevole, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Da segnalare anche i 125cm di neve presenti al Ghiacciaio Ciardoney nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, al confine tra il Piemonte e la Valle d’Aosta: 85cm sono caduti durante l’ultimo peggioramento.

