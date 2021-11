Sfide tecniche, pandemia ed eventi meteo estremi: ancora ritardi per la missione Artemis, anche il 2025 potrebbe essere fuori portata

MeteoWeb

Mettere piede sulla Luna è più costoso del previsto.

La spesa della NASA per il suo programma Artemis, che mira a stabilire la presenza umana sostenibile sopra e intorno alla Luna entro la fine del decennio, dovrebbe raggiungere un totale di 93 miliardi di dollari entro il 2025, secondo un nuovo audit dell’Office of Inspector General NASA (OIG).

“Inoltre, mentre la NASA ha in corso diverse iniziative volte ad aumentare l’accessibilità, prevediamo che l’attuale costo di produzione di un singolo sistema SLS/Orion sarà di 4,1 miliardi di dollari per lancio,” ha rilevato il rapporto OIG, riferendosi alla capsula Orion e al razzo Space Launch System, elementi fondamentali di Artemis.

“Guardando al futuro, senza acquisire, riportare accuratamente e ridurre il costo delle future missioni SLS/Orion, l’Agenzia dovrà affrontare sfide significative per sostenere il suo programma Artemis nella sua configurazione attuale,” ha aggiunto il rapporto di 73 pagine, che è stato pubblicato ieri.

Per fare un confronto, gli Stati Uniti hanno speso 28 miliardi di dollari per il programma lunare Apollo della NASA tra il 1960 e il 1973, secondo Planetary Society: sono circa 280 miliardi in dollari di oggi.

La timeline

Sebbene il programma Artemis sia stato annunciato per la prima volta a dicembre 2017, lo sviluppo di Orion e SLS è iniziato ufficialmente nel 2011. Quindi la stima di 93 miliardi del rapporto OIG comprende più di un decennio di spesa, dall’anno fiscale 2012 fino all’anno fiscale 2025.

Il piano originale per tornare sulla Luna prevedeva l’atterraggio di astronauti vicino al polo sud della per la prima volta entro il 2028. Nel marzo 2019, tuttavia, l’amministrazione del presidente Donald Trump ha accelerato l’obiettivo al 2024.

Quella linea temporale è stata ampiamente considerata dalla comunità spaziale come eccessivamente ambiziosa e la NASA non ci sta più lavorando: la scorsa settimana, il capo dell’agenzia Bill Nelson ha annunciato che il primo atterraggio di Artemis con equipaggio avverrà probabilmente non prima del 2025.

Anche il 2025 però potrebbe essere fuori portata. Il nuovo rapporto dell’OIG, apparentemente scritto prima dell’annuncio di Nelson, stima che la NASA mancherà l’obiettivo di atterraggio di fine 2024 dell’amministrazione Trump “di diversi anni“. Si cita la necessità di sviluppare e testare nuove tute spaziali Artemis, che sono in ritardo, e lo Human Landing System (HLS) del programma, che trasporterà gli astronauti da e verso la superficie lunare.

Nell’aprile 2021, la NASA ha selezionato SpaceX per fornire Artemis HLS, che sarà una versione dell’enorme veicolo Starship dell’azienda. Tuttavia, due società che hanno perso il contratto con HLS – Blue Origin e Dynetics – hanno presentato proteste all’OIG subito dopo l’annuncio del premio. Tali proteste sono state respinte a luglio, ma Blue Origin ha intentato una causa, che è stata respinta all’inizio di questo mese. Quindi il lavoro con il contratto Starship HLS è praticamente iniziato solo ora.

Probabili ritardi nel lancio

La prima missione di atterraggio Artemis con equipaggio si chiama Artemis 3, perché sarà il terzo lancio nel programma. Il primo, Artemis 1, invierà una capsula Orion senza equipaggio in un viaggio intorno alla Luna. Anche Artemis 2 sarà una missione circumlunare, ma con astronauti a bordo.

La NASA punta a febbraio 2022 per il lancio di Artemis 1, ma il rapporto OIG è meno ottimista, stimando che la missione “sarà pronta per il lancio entro l’estate 2022“.

I ritardi di Artemis hanno molteplici cause, secondo il rapporto, dalle sfide tecniche alla pandemia di COVID-19, passando per gli eventi meteorologici estremi. Lo scorso agosto, ad esempio, l’uragano Ida ha devastato il Michoud Assembly Facility della NASA in Louisiana, dove è in costruzione lo stadio principale di SLS.

Inoltre, l’HLS e un altro elemento di Artemis, la stazione spaziale in orbita attorno alla Luna nota come Gateway, hanno ricevuto meno denaro dal Congresso nell’anno fiscale 2021 “di quanto richiesto per soddisfare la strategia di acquisizione iniziale della NASA,” ha osservato il rapporto.

Il nuovo audit si concentra sul programma del programma Artemis, sui suoi costi previsti e su come l’acquisizione e le strategie programmatiche della NASA influenzano la missione verso la Luna. È stato condotto da dicembre 2020 a novembre 2021.

Il nuovo rapporto è il secondo di una serie che valuta direttamente il programma Artemis. Negli ultimi cinque anni, tuttavia, l’OIG e il Government Accountability Office hanno pubblicato 21 report “di significativa rilevanza per l’oggetto di questo rapporto“.