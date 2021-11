Maltempo, temporale con grandine e forte vento a Palermo: si stacca la ringhiera di un balcone a Mondello – VIDEO

MeteoWeb

Un temporale con pioggia, forte vento e grandine ha colpito Palermo in serata. Oggi il capoluogo siciliano ha registrato una massima di appena +12°C, ora scesa a +9°C. Come si può vedere dal video in fondo all’articolo, il temporale è stato accompagnato dalla grandine.

A causa del maltempo, una ringhiera è caduta da un balcone al secondo piano in via dei Delfini a Mondello, quartiere di Palermo. Non si registrano feriti o danni alle auto. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il balcone e accertato che altre parti dell’abitazione non fossero a rischio crollo. La strada è stata chiusa al transito per consentire alle squadre di soccorso di potere operare.

Nel maltempo che oggi ha colpito la Sicilia, la neve è scesa ad imbiancare le Madonie, nel Palermitano.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: