Tumori, l’eccessivo consumo di olio di palma favorisce la metastasi

L’esposizione ad alte concentrazioni di un acido grasso alimentare contenuto nell’olio di palma favorisce la metastasi delle cellule cancerose della bocca e della pelle nei topi, secondo un articolo pubblicato su Nature.

I cambiamenti nell’assorbimento e nel metabolismo degli acidi grassi sono stati collegati alla metastasi del cancro, il processo mediante il quale le cellule tumorali si diffondono ad altre parti del corpo. Tuttavia, non è chiaro quali acidi grassi alimentari in particolare potrebbero essere responsabili di questi cambiamenti e i meccanismi biologici coinvolti.

Salvador Benitah e colleghi hanno esposto le cellule del cancro della bocca e della pelle umane a uno dei tre tipi di acidi grassi alimentari – acido palmitico (il principale acido grasso saturo nell’olio di palma), acido oleico o acido linoleico – per quattro giorni, prima di introdurli nei tessuti corrispondenti nei topi alimentati con una dieta standard. Sebbene l’inizio del tumore non sia stato influenzato da nessuno degli acidi grassi studiati, l’acido palmitico ha aumentato significativamente sia la penetranza che le dimensioni delle lesioni metastatiche esistenti. Nessun effetto così significativo è stato osservato per l’acido oleico o linoleico.

Le cellule tumorali pro-metastatiche conservavano anche la “memoria” dell’esposizione ad alti livelli di acido palmitico. Ad esempio, i tumori di topi nutriti con una dieta ricca di olio di palma per soli dieci giorni o le cellule tumorali esposte transitoriamente all’acido palmitico in laboratorio per quattro giorni sono rimasti altamente metastatici anche se trapiantati in topi alimentati con un dieta normale. Questo processo è associato a cambiamenti epigenetici – modificazioni molecolari che alterano i pattern di espressione genica senza che il DNA stesso venga alterato – nelle cellule metastatiche che potrebbero mediare la stimolazione a lungo termine delle metastasi.

I risultati possono aiutare nell’identificazione di nuove terapie, hanno concluso gli autori del Barcelona Institute of Science and Technology.

DOI 10.1038/s41586-021-04075-0

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04075-0

Olio di palma, quali sono i rischi per la salute

L’olio di palma è spesso al centro dell’attenzione per l’ampio utilizzo che ne viene fatto da parte dell’industria alimentare.

Secondo l’Istituto Superiore della Sanità, chiamato ad esprimere un’opinione sul tema dal Ministero della Salute, i rischi associati al suo consumo non sarebbero superiori a quelli derivanti dal consumo di altre fonti di grassi saturi.

Cos’è l’olio di palma

Secondo un approfondimento pubblicato su ISSalute, sito sviluppato e gestito dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS),

“l’olio di palma deriva dalla polpa del frutto della palma da olio (elaeis guineensis) ed è un grasso di consistenza solida a temperatura ambiente. È un ingrediente largamente impiegato nell’industria alimentare e presenta un contenuto di acidi grassi saturi superiore alla maggior parte degli altri grassi usati in alimentazione (l’olio di semi di girasole, l’olio di soia e le margarine vegetali che hanno un minor contenuto percentuale di acidi grassi saturi e un maggior contenuto di acidi grassi mono/polinsaturi). Il suo largo impiego nei prodotti alimentari è dovuto al fatto che, proprio per la prevalenza di acidi grassi saturi, contribuisce a conferire gusto, friabilità e croccantezza ed è più resistente ai processi di ossidazione e irrancidimento.

L’olio di palma grezzo è costituito quasi per il 100% di lipidi, soprattutto nella forma di trigliceridi (formati da una molecola di glicerolo alla quale sono legati 3 acidi grassi). Solamente il burro ha un contenuto percentuale di acidi grassi saturi simile a quello dell’olio di palma, mentre l’olio di cocco mostra contenuti ancora superiori“.

Olio di palma e acidi grassi saturi

I principali organismi sanitari nazionali e internazionali, proseguono gli esperti ISS,

“raccomandano che le calorie fornite dagli acidi grassi saturi non superino il 10% del totale giornaliero quindi, per un fabbisogno teorico di 2000 kilocalorie (chilocalorie), non dovrebbero superare i 22 grammi al giorno (g/die).

L’impiego dell’olio di palma nei prodotti trasformati (vale dire quei prodotti ottenuti da trasformazione degli alimenti originari, dall’eventuale aggiunta di ingredienti necessari alla loro lavorazione o a conferirgli caratteristiche specifiche) è spesso associato a quello di altri ingredienti (sia grassi di origine animale che grassi di origine vegetale) che apportano, come l’olio di palma, acidi grassi saturi (soprattutto acido palmitico)“.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità,

“gli italiani adulti consumano mediamente circa 27 grammi di acidi grassi saturi al giorno, con un contributo dell’olio di palma stimato in media sui 2,5 grammi nella fascia di età compresa tra i 18 e i 64 anni (il 9,7% del totale degli acidi grassi saturi proviene dall’olio di palma).

Nei bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, le stime (riferite agli anni 2005-2006, le uniche disponibili al momento) indicano un consumo medio di acidi grassi saturi di 25,4 grammi al giorno (g/die), con una quota proveniente dall’olio di palma corrispondente a 4,4 grammi/die, pari al 17,2% degli acidi grassi saturi totali.

Complessivamente, emerge che il consumo totale di acidi grassi saturi nella popolazione adulta italiana è di poco superiore (11,2%) all’obiettivo suggerito per la prevenzione.

Anche il consumo complessivo di grassi saturi nei bambini tra i 3 e i 10 anni risulta superiore al 10%. Occorre, tuttavia, considerare che i dati riferiti alle fasce di età tra i 3 e 10 anni mettono insieme età in cui i consumi si differenziano in maniera significativa e vanno pertanto interpretati con cautela, tenendo anche presente il maggior fabbisogno di grassi saturi nei neonati e nei primi anni di vita“.

Olio di palma: gli effetti sulla salute

