Vaccini anti-Covid e gravidanza, lo studio: “il CDC statunitense ha commesso un grave errore, il rischio di aborto spontaneo è 7-8 volte maggiore”

In una nuova comunicazione rapida sottoposta a peer review pubblicata su “Science, Public Health Policy & the Law”, gli scienziati della divisione di epidemiologia e biostatistica dell’Università di Auckland nella School of Population Health sostengono che il CDC statunitense ha commesso un grave errore in un report che ha indagato su vaccinazione COVID-19 e aborti spontanei durante la gravidanza.

Il dott. Simon Thornley e Aleisha Brock hanno spiegato: “…l’influente articolo sponsorizzato dal CDC di Shimabukuro et al. (2021) utilizzato per supportare questa idea, a un esame più attento, fornisce poche garanzie, in particolare per le donne esposte all’inizio della gravidanza. Lo studio presenta statistiche falsamente rassicuranti relative al rischio di aborto spontaneo all’inizio della gravidanza, poiché la maggior parte delle donne nel calcolo è stata esposta al prodotto mRNA dopo che è stato definito il periodo di esito (20 settimane di gestazione)”.

Gli autori hanno quindi eseguito la propria valutazione e hanno stimato che l’interruzione inattesa delle gravidanze si è effettivamente verificata a un tasso 7-8 volte superiore nelle donne in gravidanza vaccinate rispetto al tasso di riferimento nello stesso periodo di tempo.

Il rapporto, che è stato sottoposto a revisione paritaria utilizzando un processo di revisione cieco in cui gli autori non erano a conoscenza dell’identità dei revisori, fa parte di un numero crescente di report e studi di ricercatori accademici che valutano gli studi e i rapporti provenienti da fonti ufficiali lacunosi, fraudolenti o pieni di errori inaccettabili.

L’articolo include una nota del Dr. James Lyons-Weiler, capo redattore di SciPub, che ricorda al lettore che il Dr. Shimabukuro, autore del rapporto citato dallo studio, non è riuscito a rilevare alcun segnale di miocardite nella sua analisi dei dati da un altro sistema (il Vaccine Safety Database) in un rapporto per il Comitato consultivo dell’HHS sulle pratiche di immunizzazione e nel suo rapporto al Comitato consultivo sui vaccini e sui prodotti biologici correlati (VRBPAC). La miocardite è una condizione medica che ora è riconosciuta dalla FDA come un rischio che deve essere comunicato alle persone che ricevono le vaccinazioni COVID-19.

“Science, Public Health Policy & the Law” è una pubblicazione ufficiale dell’Institute for Pure and Applied Knowledge, Public Health Policy Initiative (IPAK PHPI) che pubblica studi, rapporti e analisi peer-reviewed sull’asimmetria tra scienza, salute pubblica, medicina pratica e la legge.

La stessa rivista ha pubblicato una recensione critica delle pratiche di segnalazione COVID-19 del CDC, che ora sono note per essere distorte al rialzo a causa di una serie di fattori importanti, tra cui un tasso di falsi positivi inaccettabilmente alto nell’uso dei test PCR per diagnosticare COVID-19 e per determinare la causa della morte in persone che possono o meno avere un’infezione da SARS-CoV-2. Ha inoltre recentemente pubblicato un’analisi del sistema di segnalazione degli eventi avversi del vaccino (VAERS) del CDC che ha rilevato che nei mesi successivi all’inizio del programma di vaccinazione COVID-19 sono stati segnalati più decessi rispetto a tutti gli anni in cui il VAERS ha raccolto dati, per tutti i vaccini.