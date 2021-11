Vaccini, Bianchi: “Terza dose per i professori, vaccinati quasi al 100%”

MeteoWeb

Secondo il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi l’obbligo vaccinale per i professori non serve. “Oggi siamo al 94,5% di vaccinati in prima dose, al 92,5% in seconda dose. Ho richiesto la terza dose per tutti“. In tema di vaccinazioni “tutto il personale ha risposto con senso di responsabilita’. L’obbligo vaccinale puo’ essere introdotto, ma come si vede tutto il personale si e’ praticamente vaccinato. Se al 94,5% si aggiunge chi per motivi di salute non si puo’ vaccinare si vede che siamo ormai prossimi al 100%” ha riferito Bianchi intervenendo a “Che Tempo Che Fa” su Rai3.

In merito alle nuove regole per cui scatta la quarantena quando in una classe si registrano 3 casi, “non e’ stata un’imprudenza. Si sono anzi uniformate le regole in tutto il Paese”. Per il ministro si e’ posta molta attenzione al tracciamento, c’e’ poi da notare che “l’84% dei ragazzi tra i 16 e 19 anni si sono vaccinati. C’e’ stata una risposta corale. Ora va data attenzione ai ragazzi piu’ piccoli”, dove si registra un aumento dei casi. Sul fronte dell’adeguamento degli stipendi degli insegnanti, “sul bilancio corrente stiamo facendo un ragionamento. Il parlamento interverra’ sul bilancio corrente e quindi anche il parlamento potra’ dire la sua”.