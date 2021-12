Alluvioni in Spagna, il maltempo flagella Navarra e Aragona: almeno 2 morti e ingenti danni [FOTO]

MeteoWeb

Conta dei danni nel Nord della Spagna, dopo l’ondata di maltempo che ha colpito in particolare Navarra e Aragona. Esondazioni e piene dei fiumi hanno provocato 2 vittime, così come danni ingenti, tra allagamenti di strade, zone urbane, case e gravi disagi per la circolazione.

In alcune zone l’allerta prosegue per la piena del fiume Ebro.

Le due vittime sono una donna ritrovata senza vita venerdì all’interno della sua auto, travolta da parte del tetto di una cascina, e un uomo finito in un fiume con un furgone. Entrambi i decessi sono avvenuti in Navarra.