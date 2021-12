Astronomia: naso all’insù per l’allineamento Venere-Saturno-Giove, da stasera 3 suggestive congiunzioni con la Luna

MeteoWeb

Da oggi, 7 Dicembre, avremo la possibilità di ammirare una serie di congiunzioni consecutive che avranno come protagonisti la Luna, Venere, Saturno e Giove: i 3 pianeti si trovano infatti allineati in direzione Sud-Ovest.

Stasera quindi naso all’insù per vedere il primo incontro cosmico della serie: Venere brilla nella costellazione del Sagittario, accanto potremo scorgere una falce di Luna crescente, nella costellazione del Capricorno.

In generale, quali pianeti si possono ammirare nel cielo di Dicembre? Mercurio ricompare poco dopo il tramonto, sull’orizzonte occidentale. Venere si può scorgere sull’orizzonte occidentale, con difficoltà crescente in quanto anticipa sempre più il proprio tramonto. Marte si può ammirare al mattino presto, basso sull’orizzonte sudorientale, poco prima del sorgere del Sole. Giove si può osservare nelle prime ore della notte, sempre più basso sull’orizzonte occidentale, con orario del tramonto che anticipa sempre più. Saturno si può ammirare solo per un breve periodo di tempo dopo il tramonto del Sole, basso sull’orizzonte occidentale. Urano si può osservare (per mezzo di telescopio) per gran parte della notte: inizialmente culmina a Sud, poi ridiscende sull’orizzonte occidentale dove tramonta nella seconda parte della notte. Nettuno si può ammirare (con telescopio) nella prima parte della notte, prima a Sud e poi rivolgendo lo sguardo sull’orizzonte sudoccidentale.

A Dicembre lo sciame meteorico più atteso è senza dubbio quello delle Geminidi, comparabile alle Perseidi di agosto.

Il periodo di migliore visibilità va dal 10 al 15 e il picco quest’anno sarà nelle notti 12/13 e 13/14: si possono osservare mentre si irradiano da un’area poco a nordovest di Castore, quest’anno in condizioni favorevoli nella seconda parte della notte, quando non ci sarà alcun disturbo della Luna.

Nel mese di Dicembre tornano protagoniste le grandi costellazioni invernali: a sudovest si avviano al tramonto Capricorno, Acquario e Pesci, sostituite a sudest da Orione, Gemelli e Toro.

A occidente possiamo ancora osservare il grande quadrilatero di Pegaso, Andromeda, Perseo, l’Ariete. A oriente ammiriamo Cancro e Leone.

A Nord, vicino all’Orsa Minore, possiamo osservare Cassiopea, Cefeo e l’Orsa Maggiore.