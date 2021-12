Calabria, morte improvvisa di due poliziotti, il Libero Sindacato di Polizia: “accomunati da una strana coincidenza”

MeteoWeb

Il Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) partecipa al dolore delle famiglie dei due operatori di Polizia deceduti in Calabria. In ordine: a Catanzaro un Commissario della Polizia di Stato durante un turno di servizio allo stadio, improvvisamente si accascia a terra, soccorso e trasportato all’Ospedale successivamente muore; sul lungomare di Locri a seguito di un improvviso malore muore un operatore della Polizia di Stato. Così ha dichiarato il Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia Antonio de Lieto: Il LI.SI.PO. Attanagliato dal dolore per la dipartita dei due poliziotti, si interroga sui drammatici eventi e sulla coincidenza che accomuna i due defunti poliziotti. La perdita di un proprio caro provoca sempre un atroce dolore che non va mai via, ancor più quando la dipartita avviene improvvisamente “avvolta nella morsa della strana coincidenza”. Gli operatori di Polizia tutti i giorni rischiano la vita per vigilare sull’incolumità di tutti i cittadini ed in cambio ricevono una misera paga. Il rinnovo contrattuale del Comparto sicurezza ormai si avvia alla conclusione dei lavori con aumenti che, a giudizio del LI.SI.PO., corrispondono ad una vera ”elemosina!!!”. Giova inoltre rammentare a lor signori – ha concluso de Lieto – che a breve molti poliziotti che non si sono vaccinati saranno sospesi dal servizio e resteranno senza paga con tutte le problematiche che ciò comporta. Strano Paese il nostro… Agli stranieri che approdano illegalmente nei nostri porti viene garantito di tutto e di più (ovviamente a spese dei contribuenti) alloggio, paghette ecc. ecc. Contrariamente i poliziotti che verranno sospesi, unitamente alle loro famiglie, possono patire la fame!!!