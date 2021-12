Covid, oggi in Italia 118 morti e 20.497 nuovi casi: balzo di ricoveri, mai così tanti da 8 mesi e mezzo. Il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 118 morti, 11.777 guariti e 20.497 nuovi casi su 716.287 tamponi. Oggi è risultato positivo il 2,86% dei tamponi effettuati, in calo rispetto al dato di ieri. Il numero di casi giornalieri registrato oggi è il più alto dal 3 aprile, quando erano stati 21.261.

Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Veneto (3.993), Lombardia (3.474) e Lazio (1.871).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

5.185.270 casi totali

134.669 morti

4.787.453 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 263.148 così suddivisi:

6.483 (+150) ricoverati in ospedale ( 2,46% )

( ) 816 (+5) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,31% )

( ) 255.849 (+8.440) in isolamento domiciliare ( 97,23% )

La distribuzione dei ricoveri Regione per Regione e la soglia della zona gialla

Il netto aumento di ricoveri in tutti i reparti porterà da lunedì 13 dicembre anche la Calabria in “zona gialla”, dopo Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. Ma la situazione sta peggiorando anche nelle altre Regioni ed è molto probabile che da lunedì 20 dicembre passino in zona gialla anche Lombardia, Liguria, Trentino e Valle d’Aosta.

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: