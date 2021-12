Covid, oggi 72 morti e 16.806 nuovi casi: record di contagi dal 15 aprile, ma i ricoveri crescono molto lentamente. Il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 72 morti, 7.650 guariti e 16.806 nuovi casi su 679.462 tamponi. Oggi è risultato positivo il 2,47% dei tamponi effettuati, in lieve calo rispetto al dato di ieri. Il numero di casi giornalieri registrato oggi è il più alto dal 15 aprile scorso, quando erano stati 16.974. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Veneto (2.873), Lombardia (2.620) e Lazio (1.810).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

5.060.430 casi totali

134.003 morti

4.717.556 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 208.871 così suddivisi:

5.298 (+50) ricoverati in ospedale ( 2,54% )

( ) 698 (+12) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,33% )

( ) 202.875 (+9.026) in isolamento domiciliare ( 97,13% )

Continuano ad aumentare i ricoveri un po’ in tutte le Regioni, eccezion fatta per quelle del Sud dove l’unica a rischiare il passaggio in “zona gialla” è la Calabria. Ma è alto il rischio che intorno a metà Dicembre anche la Lombardia passi in giallo, oltre alla Valle d’Aosta. Al momento le uniche Regioni in zona gialla rimangono comunque il Friuli Venezia Giulia (da lunedì scorso) e l’Alto Adige (a partire da lunedì prossimo, 6 dicembre).

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: