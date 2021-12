Coronavirus, oggi 99 morti e 15.756 nuovi casi. Continuano ad aumentare anche i ricoveri: il bollettino

MeteoWeb

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 99 morti, 10.584 guariti e 15.756 nuovi casi su 695.136 tamponi. Oggi è risultato positivo il 2,27% dei tamponi effettuati, in calo rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore sono Veneto (2.960), Lombardia (2.783) e Lazio (1.474).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

5.134.318 casi totali

134.386 morti

4.759.038 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 240.894 così suddivisi:

6.078 (+199) ricoverati in ospedale ( 2,52% )

( ) 776 (+33) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,32% )

( ) 234.040 (+4.827) in isolamento domiciliare ( 97,15% )

I ricoveri continuano ad aumentare in tutti i reparti e su gran parte delle Regioni. Dopo Friuli Venezia Giulia e Alto Adige, anche la Calabria entrerà in zona gialla lunedì prossimo. Ma sono moltissime le Regioni che rischiano di passare in giallo il lunedì successivo, 20 dicembre, quindi prima di Natale:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: