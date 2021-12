Covid, arriva la gomma da masticare che neutralizza il virus nella saliva

MeteoWeb

SARS-CoV-2 si trasmette attraverso goccioline e aerosol prodotti quando una persona con il virus parla, respira o canta. Questa è chiamata trasmissione di aerosol. Pertanto, è possibile ridurre la trasmissione con mascherine, distanziamento fisico e uso di filtri dell’aria.

La saliva di persone sintomatiche e asintomatiche con SARS-CoV-2 contiene un alta carica virale. Questo carico virale salivare aumenta con l’aumentare della gravità dei sintomi di COVID-19: una carica virale più elevata è associata a sintomi più gravi. Il virus principalmente si replica all’interno delle ghiandole salivari e delle mucose orali, rendendole una via potenzialmente ad alto rischio per la trasmissione di SARS-CoV-2. Ciò è particolarmente vero per le varianti più recenti: la carica virale degli individui con la variante Delta è 1.260 volte superiore a quella di quelli con ceppi precedenti.

Tuttavia, l’inattivazione virale in bocca potrebbe essere una strategia utile per ridurre la diffusione del virus. In un recente studio, i ricercatori guidati dalla Penn Dental Medicine a Philadelphia, PA, hanno creato una gomma da masticare da materiali a base vegetale che può ridurre la carica virale di SARS-CoV-2 nella saliva.

Medical News Today ha parlato con Henry Daniell, Ph.D. , vicepresidente e WD Miller Professor presso il Dipartimento di scienze di base e traslazionali presso la Penn Dental Medicine a Philadelphia, PA, autore principale dello studio: “Il SARS-CoV-2 si replica nelle ghiandole salivari, quindi, il debulking dei virus nella cavità orale dovrebbe ridurre la reinfezione di [persone con un’infezione da SARS-CoV-2], oltre alla prevenzione della trasmissione“. “Quindi – ha continuato il dottor Daniell –l’enzima di conversione dell’angiotensina 2 (ACE2)] la gomma da masticare dovrebbe fornire alle persone con COVID-19 il tempo per costruire l’immunità e aiutare a ridurre la gravità della malattia, che dipende dalla carica virale“.

“Le proteine ​​bioincapsulate nella gomma da masticare sono stabili e perfettamente funzionanti per parecchi anniFonte attendibile quando conservati a temperatura ambiente, rendendoli così accessibili eliminando i complessi processi di produzione, costosi celle frigorifere, trasporto e altri costi associati ai vaccini attuali“, ha aggiunto. “È un documento interessante dal punto di vista di come i biomateriali potrebbero avere un potenziale nella somministrazione orale di farmaci oltre ad essere utilizzati come “trappole” molecolari per i patogeni”, ha precisato Semih Tareen, Ph.D., direttore senior e capo della ricerca sui vettori virali presso Sana Biotechnology, che non è stato coinvolto nello studio.

“Gli autori ipotizzano che tali approcci potrebbero aiutare con altri potenziali virus che replicano la saliva, come il virus di Epstein-Barr, l’herpes simplex, [il betaherpesvirus umano 7], il citomegalovirus, l’epatite C e lo Zika. Sarà un campo interessante da seguire per vedere se effettivamente tali biomateriali finiranno con scenari di utilizzo nel mondo reale“, ha spiegato il dott. Tareen.

Recettore ACE2

ACE2 è una proteina che si trova sulla superficie di molti tipi di cellule. Serve come una porta per le piccole proteine ​​per entrare nelle cellule e regolare la loro funzione. È particolarmente coinvolto nei processi legati alla pressione sanguigna, alla guarigione delle ferite e all’infiammazione. ACE2 è anche il recettore che SARS-CoV-2 utilizza per entrare nelle cellule umane.

Gli studi dimostrano che le persone con difficoltà respiratoria da COVID-19 hanno bassa attività ACE2. Ci sono anche alcune prove che l’iniezione di ACE2 solubile può ristabilire salute nelle persone con la malattia. Prima della pandemia, il Dr. Daniell aveva studiato la proteina ACE2 come un modo per curare l’ipertensione. Il suo laboratorio ha sviluppato un metodo per far crescere questa proteina utilizzando un sistema di produzione brevettato a base vegetale.

Il sistema a base vegetale funziona bombardando il materiale vegetale con DNA ACE2 per indurre la sua crescita nei cloroplasti vegetali. Dopo essere stato liofilizzato e macinato, è pronto per la consegna ai pazienti, aggirando il costoso processo di sintesi dei farmaci. Accanto a questa ricerca, il dottor Daniell e i suoi colleghi hanno studiato una gomma da masticare infusa con proteine ​​vegetali che distruggono la placca dentale . Il Dr. Daniell ha deciso di combinare la sua conoscenza sia di ACE2 che di gomma da masticare per creare una gomma in grado di neutralizzare il SARS-CoV-2 nella cavità orale.