Covid: i test del vaccino Pfizer sui bambini di 2-5 anni non hanno funzionato

MeteoWeb

I test del vaccino Pfizer nei bambini della fascia 2-5 anni non hanno fornito i livelli di immunità previsti. Lo riporta la CNN, precisando che dalla ricerca è emerso che due dosi pediatriche di Pfizer/BioNtech funzionano per i bambini fino a due anni, ma non per i più grandi. Pfizer ha spiegato che avrebbe “modificato” lo studio per aggiungere una terza dose per il gruppo più grande. “Lo studio ora includerà la valutazione di una terza dose di 3 microgrammi almeno due mesi dopo la seconda dose per fornire alti livelli di protezione in questo giovane gruppo di età”, ha spiegato il gruppo farmaceutico citato da CNN.

La dose pediatrica del vaccino Pfizer è una frazione della quantità somministrata ai gruppi di età più avanzata. Le iniezioni destinate a persone di età pari o superiore a 12 anni contengono 30 microgrammi di vaccino mentre ai bambini tra i 5 e gli 11 anni vengono iniettati 10 microgrammi.

I primi test avevano indicato che la dose da 3 microgrammi avrebbe prodotto una forte risposta immunitaria nei bambini e ridotto al minimo il rischio di effetti collaterali. Ma i dati provvisori indicano che questo regime a piccole dosi non ha prodotto la risposta immunitaria prevista nei bambini di età compresa tra 2 e 5 anni.

“Non sono stati identificati problemi di sicurezza e la dose da 3 microgrammi ha dimostrato un profilo di sicurezza favorevole nei bambini di età compresa tra 6 mesi e meno di 5 anni“, ha affermato Pfizer in una nota. “La decisione di valutare una terza dose di 3 microgrammi per i bambini di età compresa tra 6 mesi e meno di 5 anni riflette l’impegno delle aziende nel selezionare attentamente la dose giusta per massimizzare il profilo rischio-beneficio. Se lo studio a tre dosi avrà successo, Pfizer e BioNTech prevedono di presentare i dati alle autorità di regolamentazione per supportare un’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) per i bambini di età compresa tra 6 mesi e meno di 5 anni nella prima metà del 2022″, ha aggiunto.

L’epidemiologo Anthony Fauci, principale consigliere medico della Casa Bianca, ha affermato che queste modifiche probabilmente comporteranno un ritardo nell’autorizzazione dei vaccini per i bambini più piccoli.