Covid, Johnson: “il 90% dei ricoverati in terapia intensiva non ha ricevuto la terza dose di vaccino”

MeteoWeb

Il premier Boris Johnson ha affermato che “fino al 90%” delle persone attualmente ricoverate in terapia intensiva per il Covid negli ospedali britannici non hanno ricevuto la terza dose di vaccino e ha quindi esortato ancora una volta i cittadini a sottoporsi al ‘booster’. Parlando ai giornalisti, il primo ministro ha aggiunto che ci sono 2,4 milioni di persone che si sono sottoposte a due dosi ma non hanno fatto il richiamo, pur essendo idonee, e che è proprio questa categoria la più esposta ai ricoveri. Nel Regno Unito ha ricevuto la prima dose di vaccino il 90% della popolazione con più di 12 anni; l’82% ha ricevuto anche la seconda dose, mentre il 57% ha già ricevuto la terza dose.