Covid, Locatelli: “più bimbi vacciniamo meglio è, non c’è soglia”

“Non ci siamo fissati soglie che ci farebbero ritenere soddisfatti” per la vaccinazione 5-11 anni. “Ambiamo a che il maggior numero possibile di famiglie aderisca alla campagna vaccinale e sfrutti questa possibilità per proteggere la salute dei bambini e garantire loro gli spazi di socializzazione. Più ne vacciniamo meglio è per la salute dei bambini“: è quanto ha dichiarato Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, durante la conferenza stampa sull’Avvio della campagna vaccinale anti Covid-19 per i minori in età pediatrica (5-11 anni).

“Faccio un appello a tutte le famiglie, alle mamme e ai papà dei bambini in questa fascia d’età“, tra i 5 e gli 11 anni. “Considerate la vaccinazione, sfruttate questa opportunità, parlate col vostro pediatra, vaccinate i vostri bambini. Fatelo per loro, dimostrate quanto bene volete ai vostri bambini conferendo loro il massimo della protezione possibile” contro Covid-19, ha proseguito il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Coronavirus.

Nell’età pediatrica, “secondo le stime dell’Ecdc“, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, “ogni 10mila casi sintomatici per Covid ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri nelle terapie intensive e, tristemente, un caso di decesso,” ha ricordato Locatelli.