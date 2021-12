Covid: Lombardia in zona gialla da lunedì 3 gennaio

MeteoWeb

Oltre al Piemonte, anche la Lombardia tornerà in zona gialla da lunedi’ 3 gennaio. Lo comunica il governatore della Regione Attilio Fontana, anticipando che “i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia di Ministero della Salute e ISS confermano il superamento dei parametri da zona bianca, pertanto da lunedi’ prossimo la Lombardia passera’ in zona gialla. Non ci sono variazioni sulle misure da rispettare da parte dei cittadini, perche’ l’utilizzo della mascherina all’aperto e’ gia’ prevista per tutte le fasce, compresa quella bianca”.

“L’espansione della variante Omicron – spiega il presidente – ha accelerato la diffusione del virus, che per il momento, soprattutto sui soggetti vaccinati, si sta dimostrando meno aggressiva delle precedenti. L’arma per superare anche questa nuova recrudescenza rimane la vaccinazione”. “Sono fiducioso – ha proseguito – che se tutti i lombardi continueranno ad aderire alla campagna vaccinale, come sta accadendo in questi giorni, con oltre 110-120.000 somministrazioni quotidiane, sia di terze, seconde e anche prime dosi, riusciremo a contenere la situazione e soprattutto garantire la tenuta delle strutture ospedaliere”.

“Auguri a tutti – ha concluso Fontana – di trascorrere questo fine e inizio d’anno con lo stesso senso di responsabilita’ dimostrato finora, ma anche con un pizzico di ottimismo per il futuro. Perche’ come ci dicono gli esperti. la situazione si e’ fatta nuovamente un po’ complicata, ma non bisogna farsi prendere dal panico, in quanto, grazie ai vaccini, non e’ lontanamente paragonabile allo scorso anno e ancora una volta, uniti, la supereremo“.