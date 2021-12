Covid, boom senza precedenti di contagi a Malta: “ma sono tutti asintomatici, ormai è un raffreddore. Crollati i ricoveri”

MeteoWeb

Continua l’esplosione di nuovi contagi da Covid a Malta. Nell’ultima settimana si sono registrati numeri mai visti dall’inizio della pandemia. Il nuovo record, con 1.298 in 24 ore appena stabilito ieri, e’ stato polverizzato oggi con 1.337. In proporzione alla popolazione residente, è come se in Italia ne fossero stati registrati oltre 160mila. Il massimo di nuove positività quotidiane nelle precedenti fasi era stato di 510 del 10 marzo scorso. Il numero dei casi attivi e’ raddoppiato in cinque giorni: erano 4.469 il 24 dicembre, sono saliti a quasi novemila oggi (8.956). In compenso, in un paese secondo solo al Portogallo in Europa per tasso di residenti completamente vaccinati, il tasso di ricoveri rispetto al numero di casi attivi scende. Attualmente sono fermi a 82 (0,91%) i pazienti nei reparti Covid dell’arcipelago. Erano 70 (1,57%) alla vigilia di Natale. Il 99% dei nuovi positivi a Malta riferisce pochi sintomi, per lo più simili a quelli di un comune raffreddore o di una influenza leggera.