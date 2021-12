Covid, Oms: con Omicron l’89% ha sintomi comuni, trasmessa soprattutto tra giovani

MeteoWeb

“Sulla base dei primi casi di Omicron segnalati all’Oms/Europa, l’89% di queste persone ha riportato sintomi comuni di Covid-19: tosse, mal di gola, febbre. Fino ad ora, la variante Omicron è stata trasmessa principalmente tra gli adulti tra i 20 e i 30 anni, diffondendosi inizialmente nelle grandi città e nei cluster associati a riunioni sociali e lavorative”. Lo ha affermato il direttore regionale dell’Oms Europa, Hans Henri P. Kluge, in una nota.

Omicron è dunque una variante non dissimile da quelle viste fino ad ora e dal virus originario e non è più mortale, tanto che sono oggi in Israele è stata confermata la prima morte di soggetto con variante Omicron del coronavirus. Si tratta di un uomo di 75 anni con problemi di salute pregressi che aveva ricevuto due dosi di vaccino. E prima di lui in Israele i contagiati con variante Omicron sono stati quasi duecento, secondo i dati ufficiali.

Nonostante questo, però, il mondo la teme. I dati attuali sulla diffusione pur accelerata dei contagi Covid alimentati dalla variante Omicron non sono tali da giustificare nel Regno Unito nuove restrizioni prima di Natale; ma il governo “non può escludere qualsiasi ulteriore misura dopo Natale“. Lo ha chiarito il primo ministro Boris Johnson, ribadendo in sostanza quanto annunciato ieri dopo una riunione ministeriale ad hoc.