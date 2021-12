Covid: studio israeliano sulla protezione e sul declino dell’immunità naturale e indotta da vaccino

MeteoWeb

“Sebbene in diversi studi sia stato osservato un rapido declino della protezione contro SARS-CoV-2 dopo due dosi di vaccino Pfizer-BioNTech, i livelli di protezione e la presenza o l’entità del declino dell’immunità naturale non sono ancora chiari”, si legge in uno studio israeliano, pubblicato su MedRXiv, in cui è stato studiato il decorso temporale dell’immunità naturale risultante dall’infezione, stimando i tassi di infezione confermata da SARS-CoV-2 tra individui precedentemente infetti e non vaccinati, individui precedentemente infetti che hanno anche ricevuto il vaccino Pfizer e individui vaccinati senza precedente infezione.

“Precedenti studi hanno dimostrato la protezione relativamente più elevata di individui precedentemente infetti con o senza una dose di vaccinazione aggiuntiva rispetto a individui precedentemente non infetti doppiamente vaccinati con vaccini a mRNA. Questo studio è il primo a quantificare in modo completo il declino dell’immunità naturale e ibrida al livello nazionale in un ambiente reale”, scrivono i ricercatori. Per immunità ibrida si intende l’immunità conferita da una precedente infezione combinata con la vaccinazione.

“I tassi di infezione confermati sono aumentati in base al tempo trascorso dall’ultimo evento di conferimento dell’immunità in tutte le coorti. Per gli individui precedentemente infetti non vaccinati, i tassi di infezione sono aumentati da 10,5 per 100.000 giorni di rischio per le persone infettate 4-6 mesi fa a 30,2 per le persone infettate più di un anno fa. Per gli individui che hanno ricevuto una singola dose dopo una precedente infezione, sono aumentati da 3,7 per 100.000 giorni-persona tra quelli vaccinati negli ultimi due mesi a 11,6 per quelli vaccinati oltre 6 mesi fa. Per gli individui vaccinati e non infetti in precedenza, il ​​tasso per 100.000 giorni-persona è aumentato da 21,1 per le persone vaccinate entro i primi due mesi a 88,9 per quelle vaccinate più di 6 mesi fa”, si legge nello studio.

“In accordo con altri studi, abbiamo scoperto che dopo diversi mesi le persone con immunità ibrida sono meglio protette contro ulteriori infezioni rispetto alle persone non infette che hanno ricevuto due dosi di vaccino. Inoltre, abbiamo scoperto che una singola dose di vaccino somministrata a un individuo precedentemente infetto o a un individuo non infetto doppiamente vaccinato (cioè una dose di richiamo) ripristina la protezione al livello dei primi mesi successivi alla guarigione o alla vaccinazione”, scrivono i ricercatori, secondo cui questi risultati sono in linea con quelli di uno altro studio israeliano, secondo cui “gli individui precedentemente infetti con o senza una dose di vaccinazione hanno una protezione migliore rispetto agli individui non infetti doppiamente vaccinati da 3 a 8 mesi dopo l’ultimo evento di conferimento dell’immunità”.

I ricercatori concludono che “la protezione dalla reinfezione diminuisce con il tempo dall’infezione precedente, ma è, tuttavia, superiore a quella conferita dalla vaccinazione con due dosi in un tempo simile dall’ultimo evento di conferimento dell’immunità. Comprendere i tassi di diminuzione dopo diversi eventi di conferimento dell’immunità è importante per la definizione delle politiche riguardanti la necessità e la tempistica di ulteriori dosi di vaccinazione. Abbiamo scoperto che la protezione contro la variante Delta diminuisce nel tempo sia per gli individui vaccinati che per quelli precedentemente infetti e che una dose aggiuntiva ripristina la protezione. Studi futuri aiuteranno a determinare la tempistica ottimale di tale dose”.