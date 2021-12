Covid, studio sulle tendenze e sulla gravità tra i bambini sintomatici in dieci Paesi UE: “esiti gravi rari, rischi elevati in caso di patologie preesistenti”

MeteoWeb

“Comprendere l’onere del Covid-19 tra i bambini è essenziale per il processo decisionale basato sull’evidenza riguardo alla vaccinazione dei bambini, nonché per valutare l’importanza delle misure di mitigazione di SARS-CoV-2 in contesti specifici, come le scuole”, si legge in uno studio, pubblicato su MedRXiv, in cui vengono riportati “l’onere e la gravità dei casi sintomatici notificati di Covid-19 tra i bambini nell’UE”. “Per guidare la prevenzione basata sull’evidenza del COVID-19 nei bambini”, i ricercatori hanno “stimato i rischi di esiti gravi in 820.404 casi pediatrici sintomatici segnalati da 10 Stati membri dell’UE (Austria, Cipro, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Slovacchia e Svezia) tra agosto 2020 e ottobre 2021”. “I tassi di casi e di ospedalizzazione sono aumentati con l’aumentare della trasmissione complessiva, ma gli esiti gravi sono stati rari: 9.611 (1,2%) sono stati ricoverati, 640 (0,08%) hanno richiesto cure intensive e 84 (0,01%) sono deceduti. Nonostante l’aumento del rischio individuale nei casi con comorbilità come cancro, diabete, malattie cardiache o polmonari, la maggior parte (83,7%) dei bambini ospedalizzati non aveva nessuna comorbilità segnalata”, si legge nello studio.

Fino al 28 novembre 2021, “solo il 15,2% dei bambini di età inferiore a 18 anni nell’UE/Spazio Economico Europeo (22,1% nei 10 Paesi inclusi in questo studio) è stato completamente vaccinato contro il Covid-19. Le evidenze qui presentate sull’onere del Covid-19 nei bambini indicano che la notifica dei casi e i tassi di ricovero ospedaliero tra i bambini aumentano con l’aumentare della trasmissione, ma che la maggior parte dei bambini con Covid-19 sintomatico ha un rischio molto basso di morte o di ricovero. Per ogni 10.000 casi pediatrici sintomatici segnalati, circa 117 sono stati ricoverati e 8 hanno richiesto il ricovero in terapia intensiva o il supporto respiratorio”, riporta lo studio.

“L’elevata incidenza in molte parti dell’UE/SEE significa che è probabile che un gran numero di bambini non vaccinati sia esposto al virus, portando ad un aumento del numero assoluto di bambini con esiti gravi del Covid-19. Inoltre, forse in particolare per i Paesi che hanno raggiunto livelli elevati di copertura vaccinale negli adulti, la maggior parte della trasmissione comunitaria potrebbe avvenire sempre più tra i bambini. Pertanto, continueranno ad essere essenziali orientamenti nazionali su misura e misure di mitigazione appropriate, in particolare nelle scuole e in altri luoghi in cui si radunano i bambini”, scrivono i ricercatori.

“Questo studio evidenzia che mentre il rischio individuale di un esito grave di Covid-19 è basso tra i bambini sani, questi rischi sono sostanzialmente elevati per i bambini con fattori di rischio preesistenti. Nonostante i bassi rischi individuali per i bambini sani, l’83,7% di tutti i casi di Covid-19 infantili ospedalizzati non ha riportato comorbilità, a dimostrazione dell’impatto additivo di alti livelli di trasmissione comunitaria. Gli elevati rischi di ospedalizzazione osservati per i bambini di età inferiore a 2 anni probabilmente riflettono una bassa soglia di ammissione in questa fascia di età, tuttavia l’aumento del rischio e i dati sulla presenza di anticorpi SARS-CoV-2 nel latte materno devono essere studiati ulteriormente con urgenza per supportare il processo decisionale clinico pediatrico e la fornitura di informazioni sulla vaccinazione alle donne in gravidanza. Sono necessarie ulteriori ricerche anche per chiarire i fattori di rischio per esiti gravi tra i bambini, compresi con quelli con meno di 2 anni”, viene spiegato nello studio.