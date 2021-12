Disastrosa eruzione in Indonesia: il vulcano Semeru ricopre di cenere i villaggi e blocca i raggi del sole, almeno un morto e decine di feriti [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Almeno un morto e 41 feriti con ustioni di vario grado: è il bilancio provvisorio dell’eruzione del vulcano Semeru, situato nella parte est dell’isola di Giava (Indonesia) confermato dalle autorità nel loro primo bilancio.

A distanza di meno di un anno dalla sua ultima eruzione, il vulcano si è risvegliato ricoprendo di cenere i villaggi della zona e costringendo i residenti a lasciare le proprie abitazioni.

L’eruzione ha prodotto una nube di cenere abbastanza grande da bloccare i raggi del sole in due distretti.

Migliaia di persone sono state costrette oggi ad abbandonare le proprie abitazioni.

Le squadre di soccorso hanno evacuato gli abitanti della zona, mentre un fronte di lava avanza in direzione dei villaggi ed ha già distrutto un ponte nella Reggenza di Lumajang.

Le autorità locali hanno stabilito una zona off-limits in un raggio di 5 km dal cratere.