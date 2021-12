Eruzione alle Canarie, osservati “segnali di esaurimento dell’attività”: calano tremore, terremoti ed emissione di lava – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

I responsabili del piano emergenza relativo all’eruzione del vulcano Cumbre Vieja sull’isola di La Palma (Canarie) hanno osservato “segnali di esaurimento del processo eruttivo“, iniziato lo scorso 19 settembre. Tuttavia, hanno aggiunto, ancora “non si può escludere” una sua ripresa. L’emergenza vulcanica a La Palma “è chiaramente attenuata“, ha spiegato oggi Miguel Ángel Morcuende, portavoce del comitato tecnico del Piano di emergenza vulcanica delle Isole Canarie (Pevolca). Il cratere non emette lava, non c’è segno di tremore da domenica notte, non c’è rigonfiamento del terreno e la sismicità è bassa, ha precisato lo scienziato. Tuttavia, Morcuende ha chiesto prudenza: “l’impressione può essere una e la realtà può essere un’altra“, quindi l’atteggiamento del comitato scientifico di Pevolca è “di prudenza, tranquillità e attesa”.

Lo stesso Morcuende, infatti, ha ricordato che nelle prime ore di ieri, lunedì 13 dicembre, l’eruzione ha presentato una situazione “simile” a quella di oggi. E ieri, quasi inaspettatamente, c’è stato “un impulso importante, con un significativo deflusso di lava che è venuto a preoccupare, soprattutto per la sua larghezza, che a volte si può stimare in 200 metri”.

Per quanto riguarda le colate, Morcuende ha segnalato che la colata lavica prosegue dalla base occidentale del cono, soprattutto attraverso tubi vulcanici – cavità all’interno della colata – seppure con flusso “molto diminuito” e “molto indebolito”. Nel frattempo, nel delta lavico nell’area di Las Hoyas (comune di Tazacorte, nell’ovest dell’isola), la colata scorre sulla lava precedente senza nuovi apporti al mare.

Il tremore vulcanico raggiunge appena livelli di rumore di fondo, il che rende possibile localizzare terremoti più intermedi, ma di bassa intensità. Ora c’è più sismicità nella zona intermedia nell’intervallo di magnitudo da 1,1 a 3,2 mbLg – anche se intorno alle 10:15 di oggi c’è stato un terremoto di 3,5 mbLg a 10 chilometri – ma, nonostante questo aumento della rilevazione di terremoti, la sismicità a profondità intermedie rimane bassa e il numero di terremoti a profondità maggiori di 20 chilometri rimane molto basso.

La qualità dell’aria è discreta a Los Llanos de Aridane, e nel resto della Palma i livelli sono ragionevolmente buoni e buoni, dopo che i livelli estremamente sfavorevoli sono stati superati il ​​giorno prima a El Paso, Los Llanos de Aridane e Tazacorte, che ha prodotto un confinamento di queste località. intanto, sono ripresi i voli a La Palma. Le operazioni sono riprese dopo che i voli del mattino erano stati cancellati per la presenza di cenere nella zona.

Il vulcano ha iniziato ad eruttare il 19 settembre. Con i suoi 86 giorni di attività, è l’eruzione più longeva della storia di La Palma, dopo aver superato l’eruzione di Tehuya nel 1585. Nella classificazione di tutte le Isole Canarie, ha raggiunto il Volcán de Tao o del Clérigo, che eruttò a Lanzarote per 86 giorni nel 1824.