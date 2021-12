Eruzione La Palma: oggi 14 terremoti, la fuoriuscita di lava prosegue da 2 nuove fessure [VIDEO]

MeteoWeb

L’Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrato 14 scosse di terremoto a La Palma durante le prime ore di questo lunedì: l’evento più forte è stato di magnitudo 3.5 e si è verificato alle 08:23 ora locale nell’area del comune di Fuencaliente, a una profondità di 14 km.

Una elevazione del suolo di circa 6 km, registrata giovedì scorso presso la stazione più vicina ai centri eruttivi del vulcano Cumbre Vieja, si è completamente invertita, come riportato ieri da El País.

Il dipartimento di sicurezza nazionale ha reso noto che la fuoriuscita di lava prosegue da due nuove fessure emerse negli ultimi giorni e “sta riguardando una nuova superficie di abitazioni in una zona già evacuata“. Il dipartimento ha precisato che l’attività sismica è in diminuzione e che la qualità dell’aria in relazione all’anidride solforosa è a livelli tra ragionevolmente buoni e regolari, in quasi tutte le stazioni dell’isola.