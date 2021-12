Facebook segnala l’articolo del BMJ sulla sperimentazione del vaccino Pfizer, la lettera a Zuckerberg: “regime di fact checking incompetente e irresponsabile”

MeteoWeb

“Caro Mark Zuckerberg, siamo Fiona Godlee e Kamran Abbasi, editori di The British Medical Journal, una delle riviste mediche generali più antiche e influenti del mondo. Stiamo scrivendo per sollevare serie preoccupazioni sul “fact checking” intrapreso da fornitori di terze parti per conto di Facebook/Meta”. Inizia così la lettera che gli editori del British Medical Journal (BMJ) hanno indirizzato a Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, riguardo un articolo, pubblicato sulla prestigiosa rivista medica, in cui venivano riportate le dichiarazioni di una ricercatrice su pratiche di ricerca scadenti durante gli studi clinici del vaccino Pfizer, condotti presso la società di ricerca Ventavia (per approfondire: Ricercatrice denuncia problemi di integrità dei dati nella sperimentazione del vaccino Pfizer: “dati falsificati e protocolli non rispettati”)

“L’articolo è stato pubblicato il 2 novembre, a seguito di revisione legale, revisione paritaria esterna e soggetto alla consueta supervisione e revisione editoriale di alto livello del BMJ. Ma dal 10 novembre, i lettori hanno iniziato a segnalare una serie di problemi durante il tentativo di condividere il nostro articolo”, si legge nella lettera. “Alcuni hanno riferito di non essere in grado di condividerlo. Molti altri hanno riferito che i loro post sono stati contrassegnati con un avvertimento su “Contesto mancante … I fact-checker indipendenti affermano che queste informazioni potrebbero fuorviare le persone“. Coloro che hanno cercato di pubblicare l’articolo sono stati informati da Facebook che le persone che condividono ripetutamente “informazioni false” potrebbero vedere i loro post spostati più in basso nel feed delle notizie di Facebook. Gli amministratori dei gruppi in cui l’articolo è stato condiviso hanno ricevuto messaggi da Facebook che li informavano che tali post erano “parzialmente falsi”. I lettori sono stati indirizzati a un “fact check” eseguito da un appaltatore di Facebook chiamato Lead Stories“, si legge ancora.

“Riteniamo che il “fact check” eseguito da Lead Stories sia impreciso, incompetente e irresponsabile”, scrivono gli editori del BMJ, precisando che:

Non fornisce alcuna asserzione di fatto che l’articolo del BMJ sia sbagliato

Ha un titolo insensato

Il primo paragrafo etichetta in modo impreciso il BMJ come un “blog di notizie”

Contiene uno screenshot del nostro articolo con un timbro sopra che indica “Difetti rivisti”, nonostante l’articolo Lead Stories non identifichi nulla di falso nell’articolo del BMJ

Ha pubblicato la storia sul suo sito web sotto un URL che contiene la frase “hoax-alert”, ossia “allerta bufala”.

“Abbiamo contattato Lead Stories, ma si rifiutano di modificare qualsiasi cosa sul loro articolo o sulle azioni che hanno portato Facebook a segnalare il nostro articolo. Abbiamo anche contattato direttamente Facebook, richiedendo l’immediata rimozione dell’etichetta “fact checking” e di qualsiasi link all’articolo di Lead Stories, consentendo così ai nostri lettori di condividere liberamente l’articolo sulla tua piattaforma”, si legge nella lettera.

“C’è anche una preoccupazione più ampia che desideriamo sollevare. Siamo consapevoli che il BMJ non è l’unico fornitore di informazioni di alta qualità ad essere stato colpito dall’incompetenza del regime di fact checking di Meta. Per fare un altro esempio, vorremmo evidenziare il trattamento da parte di Instagram (anch’esso di proprietà di Meta) di Cochrane, il fornitore internazionale di revisioni sistematiche di alta qualità delle evidenze mediche. Piuttosto che investire una parte dei sostanziali profitti di Meta per aiutare a garantire l’accuratezza delle informazioni mediche condivise attraverso i social media, apparentemente hai delegato la responsabilità a persone incompetenti nello svolgimento di questo compito cruciale. Il fact checking è stato per decenni un caposaldo del buon giornalismo. Quello che è successo in questo caso dovrebbe essere fonte di preoccupazione per chiunque apprezzi e si basi su fonti come il BMJ. Ci auguriamo che agirai rapidamente: in particolare per correggere l’errore relativo all’articolo del BMJ e per rivedere i processi che hanno portato all’errore; e in generale per riconsiderare il tuo investimento e approccio al fact checking in generale”, hanno concluso Fiona Godlee e Kamran Abbasi nella loro lettera a Zuckerberg.