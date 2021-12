Forte ondata di maltempo a Palermo: strade come fiumi e disagi, poi spunta l’arcobaleno [FOTO]

MeteoWeb

Forti piogge nelle scorse ore hanno provocato diversi danni e disagi a Palermo.

Fiumi d’acqua sono stati segnalati a Mondello. Situazione critica in via Galatea, dove alcuni tombini sono stati sollevati dalla pressione dell’acqua: l’acqua piovana, mista alla fognatura, ha superato il livello del marciapiede. Allagamenti anche in via delle Rose e nelle arterie limitrofe. Problemi segnalati anche a piazza della Pace, nel quartiere di Borgo Vecchio, in via Messina Marine e nell’area di Acqua dei Corsari. La forte pioggia ha causato disagi anche in viale Regione Siciliana. E’ stato temporaneamente chiuso per allagamento il sottopasso di via Belgio, in direzione Trapani. Allagata anche la bretella di via Ugo La Malfa.

A causa delle avverse condizioni meteo, oggi i Giardini del Palazzo Orléans, sede della presidenza della Regione siciliana a Palermo, resteranno chiusi.

Disagi anche per il trasporto aereo. Il volo in arrivo da Siviglia stamani è stato dirottato su Trapani, mentre i voli FR4798 e FR1438, provenienti rispettivamente da Bologna e Milano a Catania.

La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo gialla valido sino alle 24 di oggi.

