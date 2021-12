Germania, nelle ultime 24 ore 41.816 nuovi casi positivi e 381 morti. Ma il “lockdown dei non vaccinati” non aveva risolto tutto?

MeteoWeb

Come volevasi dimostrare, dopo il calo di Natale dovuto al crollo di test nei giorni festivi, in Germania i numeri epidemiologici sono tornati a peggiorare. Soltanto nella giornata di ieri, mercoledì 29 dicembre, nel Paese sono stati certificati 41.816 nuovi casi positivi e 381 morti: numeri che smentiscono in modo categorico i sostenitori del risolutorio “lockdown dei non vaccinati“, che come abbiamo visto non c’è mai stato. La Germania, infatti, ha adottato le stesse misure dell’Italia in termini di Green Pass e Super Green Pass, così come abbiamo già visto in quest’articolo, e la situazione epidemiologica è migliorata in modo naturale, com’è accaduto nello stesso periodo di tempo, soltanto per il naturale andamento della curva epidemiologica, che ha seguito lo stesso identico trend nelle confinanti Polonia e Repubblica Ceca. Ma di certo il contagio non è stato azzerato, anzi. La trionfale soluzione era soltanto l’anomalia dei pochi test nei giorni clou delle feste di Natale.